Avanza saltillense a Octavos con Rayados

El saltillense Arturo Rafael Mendoza Salas y los Rayados de Monterrey alcanzaron los Octavos de Final del Torneo Nacional de Fuerzas Básicas Sub 13 luego de derrotar al FC Juárez por 4-1, colocándose como líderes del Grupo 3 con siete unidades.Triplete de José Urias y uno más de Edgar Guadarrama, le brindó la victoria a La Pandilla sobre los fronterizos, siendo la segunda en el torneo ya que previamente habían derrotado a la Máquina Celeste de la Cruz Azul por 1-0.Arturo Mendoza ingresó de cambio en la segunda parte, al minuto 45, para sumar su segundo partido en este Nacional de Fuerzas Básicas Sub 13 que se celebra en la Ciudad del Futbol, en Toluca, con lo que llega a 45 minutos sobre el terreno de juego.El Torneo Nacional de Fuerzas Básicas Sub 13 de la Liga Bancomer MX se reanuda el día de mañana con la ronda de Octavos de Final, donde el saltillense Arturo Mendoza Salas y los Rayados de Monterrey encararán a los Mineros de Zacatecas con el firme compromiso de avanzar y enfilarse a la Final a disputarse en el estadio Azteca.