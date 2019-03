Avanza veto a matrimonio de menores

La prohibición total del matrimonio entre menores de edad en México, no viola un tratado internacional que permite dispensas en ciertos casos graves y justificados.Lo anterior resolvió hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al iniciar la discusión sobre una reforma aprobada en 2016 en Aguascalientes, que vetó de manera absoluta el acceso al matrimonio para los menores de 18 años.La Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, vigente desde diciembre de 2014, prohibió el matrimonio de menores, por lo que a partir de entonces todos los Estados han tenido que reformar sus códigos civiles para eliminar las dispensas o permisos excepcionales, que usualmente requerían autorización judicial.El caso de Aguascalientes llegó a la Corte porque la comisión local de derechos humanos consideró que se violan prerrogativas de los menores, así como el artículo 2 de la Convención Sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, firmada en Nueva York en 1962, a la que México se adhirió en 1983."No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad (mínima), salvo que la autoridad competente, por causas justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad", establece la Convención.Por 10 votos contra uno, la Corte consideró que la prohibición absoluta en México no viola esta norma internacional, aunque con distintos argumentos entre Ministros de la mayoría.Fernando Franco, autor del proyecto, dijo que hay declaraciones recientes de la Asamblea General de la ONU en favor de la erradicación total del matrimonio entre menores de edad, así como recomendaciones a México de varios organismos internacionales sobre el tema.Pero otros Ministros rechazaron argumentos del proyecto, en particular, que el matrimonio es un derecho humano, y que prohibirlo a los menores es una restricción legítima a ese derecho.Luis María Aguilar enfatizó que el contrato matrimonial, visto de manera aislada, no es un derecho humano, sino una figura relacionada con otras instituciones y principios, y que el legislador tiene libertad de configuración para fijar una edad mínima.Norma Piña dijo que la posibilidad de dispensas, prevista en la Convención, es optativa para los Estados firmantes, mientras que Alberto Pérez Dayán fue el único que consideró que la prohibición absoluta sí viola este tratado internacional.El Presidente Arturo Zaldívar urgió a sus colegas a aclarar sus "reservas", "precisiones" y "otras consideraciones" respecto del proyecto, de tal manera que Franco pueda redactar una versión final de la sentencia que realmente refleje la postura de la mayoría.Este ha sido un problema recurrente para la Corte, debido a la complejidad de los debates públicos del Pleno, y a que pasan varios meses entre esos debates y la aprobación, en privado, del engrose o sentencia escrita, que es la que tiene valor jurídico.La Corte discutirá mañana otros argumentos de la CDH de Aguascalientes, pero todo indica que el veto al matrimonio de menores de 18 años quedará intocado.