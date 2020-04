Avanzan los Borregos Salvajes al Nacional

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los Borregos Salvajes del ITESM Campus Saltillo se fueron a “tope” con sus equipos representativos, ya que los cuatro conjuntos de la institución avanzaron al Nacional de Conadeip, que ahora tendrá nuevas fechas, pues de estar programados para marzo y abril, ahora aguarda su nuevo calendario.



Siendo dirigidos por Pedro Solís en la femenil y Jesús del Río en la varonil, las categorías en que lograron los boletos al torneo grande son en Primera Fuerza y en la Juvenil C en ambos casos.



Fue un largo ciclo o periodo de eliminatorias, siendo una de ellas el Regional, en donde se consagraron.



Los equipos de 1era Fuerza buscarán el campeonato de su categoría en la competencia que se llevará a cabo en el Tec de Monterrey Campus Laguna.



En tanto, los equipos de categoría Juvenil C competirán en la Ciudad de México en las instalaciones de la UVM Lomas Verdes.



“Es un sentimiento de emoción e incertidumbre, es el primer escalón del nacional, pero sé que con nuestras capacidades y todos trabajando en equipo podemos llegar muy lejos” dijo Ivana Lerma, capitana de Primera Fuerza femenil.



Los miembros de los equipos señalaron que han aprendido a crecer juntos y han mejorado su colectividad, tanto dentro como fuera del campo.



“Estamos muy motivados, los coaches nos han enseñado y hemos mejorado mucho en el aspecto deportivo y como equipo; somos como una familia”, comentó Jonna Copca, capitán de Juvenil C varonil.



Agregaron que sus esfuerzos y sacrificios han valido la pena, pues han conseguido las metas propuestas y se dirigen dispuestos a cumplir las próximas.