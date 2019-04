Avengers EndGame, el fin de una era

Una fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llegará a su fin mañana jueves a la medianoche, con el estreno de Avengers: EndGame, cuando Los Vengadores enfrenten juntos por última vez, la amenaza de el titán Thanos.Fueron 10 años de esta franquicia que permitió que el público conociera los orígenes de los superhéroes más famosos de Marvel, sus rivalidades y por supuesto, sus alianzas.Iron Man tendrá un papel protagónico en esta cinta, aunque aún no se sabe cómo se desarrollará la historia, pues Marvel ha sido sumamente cuidadoso en no difundir ningún spoiler, pero hay certeza de esto, ya que el inicio del UCM fue en 2008 con Iron Man 1.Quienes asistieron al estreno mundial en Los Ángeles, California, el pasado 22 de abril, comentan que sin duda, será una experiencia maravillosa para el espectador, ya que la película cuenta con infinidad de guiños a los comics y al mismo UCM.Aseguran que hasta los fans más críticos saldrán satisfechos, pues la obra final de Marvel buscará romper todos los records en taquilla y superar las expectativas de los fans alrededor del mundo.Según datos de la página Rotten Tomatoes, con base a las primeras críticas, la película fue calificada con un 97 por ciento fresh, que significa que es una garantía para el espectador, con lo cual las expectativas incrementan más.Como parte de la campaña publicitaria de Marvel previo al estreno de EndGame, se lanzó el hashtag #DontSpoilTheEndGame, para que quienes vean la película los primeros días, eviten divulgar en redes sociales de qué trata la cinta.También se publicaron todas las escenas post-créditos del Universo Cinematográfico de Marvel para preparar a los fanáticos para la gran batalla que se avecina.En la red social Twitter se abrió un hilo para compartir esas icónicas escenas, que se han convertido en un sello particular de la casa productora desde el estreno de “Iron Man” en 2008.Gracias a esas publicaciones, los seguidores podrán revivir los momentos clave que conectan todas sus cintas, desde el primer encuentro de “Tony Stark” con “Nick Fury”, hasta la llegada de “Carol Danvers” al cuartel general de Los Vengadores.¿Qué sabemos hasta ahora de Avengers: EndGame?El equipo original está reunido, Thor tiene más sed de venganza que nunca, Ant-man logró salir del mundo cuántico por segunda vez (aún no sabemos cómo) Iron Man y Capitán América han logrado superar sus diferencia de Civil War (o eso creemos).Por su parte, Thanos ha destruido el guantelete del infinito y parece que está debilitado después de haberlo usado para desaparecer a medio universo, veremos a Hawk Eye como su alter ego de los comics Ronin, Capitana Marvel se ha unido a Los vengadores y el equipo tiene en mente una sola misión: acabar con Thanos.