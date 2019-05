Avengers: Endgame incluirá una escena post-créditos

Avengers: Endgame, incluirá una escena post-creditos en la película, pero esta no será el avance de una nueva película de los vengadores, sino el tráiler de Spider-Man: Far From Home.El tráiler no había sido incluido en la cinta porque contenía algunos spoilers como la muerte de Iron Man.Avengers: Endgame continúa con su paso avasallador en taquillas de todo el mundo, sobrepasando a días de su estreno mundial la marca de los 2 mil millones de dólares de ingresos. De esta manera, se convierte en apenas la quinta película en lograr dicho récord, así como la más rápida en lograrlo.De acuerdo con proyecciones de cadenas de cine, la cinta de superhéroes de Marvel Cinematic Universe alcanzará los 2 mil 188 millones de dólares este domingo, superando a Titanic, que se encontraba en segundo lugar, así como a Star Wars: The Force Awakens y Avengers: Infinity War.De esta manera, Avengers: Endgame se ubica tan solo detrás de Avatar como la película más exitosa de la historia. Cabe destacar que a la segunda le tomó 47 días recaudar la misma cantidad.Aunque la recaudación de la cinta de superhéroes cayó 59 por ciento en Estados Unidos y Canadá respecto a la semana pasada, aún espera terminar el fin de semana con ganancias por 145.8 millones de dólares, más del doble del resto del top 10 actualmente en taquilla combinadas.