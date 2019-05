Avengers: Endgame, ya es la más taquillera de la historia

Avengers: Endgame superó los dos mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo y, tras solo dos semanas en los cines, ya es la segunda película más taquillera de la historia.Con los últimos datos conocidos hoy, esta película de Marvel Studios ha ingresado hasta ahora 2.189 millones de dólares, una cifra con la que rebasó, por los pelos, a "Titanic" (1997), que en total sumó 2.187 millones.Este extraordinario resultado en taquilla deja a Avengers: Endgame como la segunda película más exitosa de todos los tiempos solamente por detrás de "Avatar" (2009), que tiene el récord global con 2.788 millones de dólares.Solo cinco cintas en toda la historia han logrado más de dos mil millones de dólares por venta de entradas: Avatar; Avengers: Endgame; Titanic; Star Wars: The Force Awakens (2015), que obtuvo 2.068 millones; y Avengers: Infinity War (2018), que consiguió 2.048 millones.Esta clasificación de las películas más taquilleras de todos los tiempos no tiene en cuenta la inflación.El botín de "Avengers: Endgame" no solo es asombroso por su volumen sino también por la rapidez con la que ha superado los dos mil millones de dólares."Avatar" era, hasta ahora, la que había alcanzado ese dato de dos mil millones con mayor rapidez, pero para ello necesitó en torno a un mes y medio de exhibición en los cines.La marcha triunfal para "Avengers: Endgame" continúa después de que batiera el récord del mayor estreno de la historia con 1.224 millones de dólares en su lanzamiento (incluye el fin de semana y los días previos de preestrenos o pases adelantados).En esta cinta bajo la dirección de los hermanos Russo, los superhéroes que siguen con vida tras "Avengers: Infinity War" tratan de derrotar al malvado y, en apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin).Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt y Zoe Saldaña son algunas de las estrellas de Hollywood que aparecen en el reparto de esta superproducción que supone la película número 22 de Marvel Studios.Con información de EFE