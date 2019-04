Aventaja Liverpool al Porto en Champions

Con anotaciones de Naby Keita y Roberto Firmino, el Liverpool aprovechó el juego en Anfield para vencer 2-0 al Porto en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League.Jesús Manuel Corona fue titular con los Dragones, mientras que el capitán Héctor Herrera estuvo ausente por acumulación de tarjetas amarillas.Los Reds dominaron el primer tiempo y mantuvieron al rival replegado, que poco pudo hacer para recibir dos mazazos.Apenas al minuto 5 Iker Casillas se quedó petrificado al ver que el tiro de Keita salió desviado y se incrustaba en su portería.El segundo gol fue de Roberto Firmino, quien aguantó muy bien la línea del fuera de lugar para recibir un balón de Trent Alexander-Arnold el cual empujó a la red.Los Dragones reaccionaron en la segunda mitad y trataron de empareja el partido; aunque tuvieron un par de llegadas con Moussa Marega, no hubo mucho peligro en la portería de Alisson.El 'Tecatito' participó más en labores defensivas que al ataque. Las pocas pelotas que recibió en la banda derecha no fueron bien aprovechadas y los regates quedaron en intentos.La vuelta se jugará el 17 de abril en el Estádio Do Dragao.