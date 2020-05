Aventúrate entre páginas; sello Austral incrementa su biblioteca

Escuchar Nota

Para que esos títulos no se pierdan en el tiempo, el sello Austral ha decidido darles nueva cara en su colección Intrépida, la cual “reúne las obras más emblemáticas de la literatura juvenil, dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Su diseño especial da valor al libro como objeto exclusivo, además de ser un clásico indispensable en la biblioteca de cualquier lector”.

- Tom Sawyer Huckleberry Finn

- El Fantasma de Canterville

- El Mago de Oz

- Cuento de Navidad

- La Máquina del Tiempo

“Recordar es vivir”, dice un dicho conocido por todos. Y para que la memoria se ponga en marcha no se necesita de mucho: una imagen, un aroma, un sabor –como en la película deo en la novela–, pero también pueden ser unas palabras, como aquellas que todos leyeron de niños.Libros que han encantado a generaciones existen por montones:. Todos ellos han hechizado con su embrujo de fantasía narrativa a los más pequeños y los han acompañado hasta la adultez. Edad en la que se puede volver a ellos para regresar a la niñez o, por otra parte, compartirlo con los hijos en una sesión de lectura.Con un total de 22 libros,recomienda los que podrían ser las cinco piedras fundacionales de la primera biblioteca de un futuro bibliófilo y amante de la lectura.El nombre clave para una selección de este tipo esel escritor francés que dejó volar su imaginación y amor por los viajes en más de 80 libros publicados en vida: la Antártica, las selvas, los volcanes, todos esos paisajes alimentaron sus ideas que dieron forma a tres libros que pueden conseguirse en Intrépida y que conforman una serie de viajes que van en ascenso.se publicó por primera vez en 1864 y relata la historia que el, su sobrino Axel y un guía llamado Hans, realizan hacia el núcleo del planeta. Con sus más de 500 páginas, este libro ofrece una serie de aventuras que dejarán sin aliento a su lector, además su cubierta está diseñada por Pete Lloyd.Si por el contrario lo que más disfrutas es de conocer otros países,es el clásico ideal, ya que el lector acompaña al aventurero Phileas Fogg y a su ayudante Jean Passepartout en un carrera contra el tiempo para recorrer el globo.Pero si el sueño de toda la vida de aquel emocionado lector infantil es pisar el satélite que se eleva todas las noches sobre su cabeza, el libro elegido debería ser, de 1865. Una odisea extraordinaria en la que se embarca el J. T Mason para llegar a la superficie lunar.El mar siempre ha ejercido un extraño encanto en los seres humanos, y aunque ahora se han explorado las superficies de todos los océanos, es en su fondo acuático donde se hayan los misterios. Pero hubo un tiempo en el que las aguas eran terreno fértil para las ideas más alocadas, como las que llenan las siguientes páginas., es una de esas historias inacabables por su imaginación. La historia cuenta la aventura en la que se embarca, y nunca mejor dicho, el joven Jim Hawkins, al encontrar un mapa que guarda la ubicación de un legendario tesoro.En 1719, la historia de un naufrago que debe enfrentarse a la naturaleza para sobrevivir y, no solo eso, sino triunfar en una isla perdida, lo cual finalmente consigue, pero no sin antes pasar un sinfín de aventuras y desventuras, como el lector podrá descubrirlo.De la misma manera que Crusoe debe sobrevivir, el joven Harvey debe aprender a ser un hombre en–más conocido por El Libro de la Selva, que también se encuentra en la colección–, habla en esta novela sobre el paso de la infancia a la adultez, todo visto desde la vida de un joven marinero cuyo trabajo en altamar lo forjará hasta ser un adulto que traza su propio camino.La magia de las palabras afecta también a esos otros mundos que permiten que bestias, dragones y conejos blancos vivan para los lectores. Así, esas fantasías toman forma en libros como, pero que quizá está más relaciondo con los siguientes títulos.encontraron en las portadas de, la forma idónea para tener vida. Ambos libros darán a sus lectores diversión asegurada, acompañando a la conocidísma Alicia en su viaje por el agujero del conejo blanco., los piratas y la fantasía se unen y dan un viaje espectacular a la tierra de Nunca Jamás, un reino de maravilla en el que el malvado Capitán Garfio ha decidido darle caza a él y a los niños perdidos.Para finalizar la trilogía fantástica se encuentra el inicio de una saga de siete libros:. En este mundo cuatro niños deberán liberar al páramo congelado que es Narnia y regresar el verano en un combate del bien contra el mal.