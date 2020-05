Avianca se declara en quiebra en EU por impacto de coronavirus

Escuchar Nota

"Avianca enfrenta la crisis más desafiante en nuestra historia de 100 años", dijo el presidente ejecutivo de Avianca, Anko van der Werff, en un comunicado de prensa.



La segunda aerolínea más grande dese declaró en bancarrota este domingo en Estados Unidos, cuando se acercaba la fecha límite para el pago de bonos y con pedidos de ayuda del gobierno de Colombia para superar la crisis del coronavirus hasta ahora sin éxito.sería uno de los primeros transportistas aéreos más importantes a nivel mundial en caer como resultado de la pandemia, que ha disminuido en 90 por ciento en los viajes aéreos globales.Avianca no ha realizado vuelos regulares de pasajeros desde finales de marzo y la mayoría de sus 20 mil empleados se han quedado sin paga durante la crisis.Si bien Avianca ya era débil antes del brote de coronavirus, su declaración de bancarrota destaca los desafíos para las aerolíneas que no pueden contar con rescates estatales para evitar la reestructuración de bancarrota. Un representante de Avianca dijo a Reuters que todavía estaba tratando de obtener préstamos del gobierno.a fines de 2019, un aumento del 20 por ciento con respecto a 2018. La aerolínea se declaró en bancarrota por el Capítulo 11 en Nueva York, por lo que dijo que continuará las operaciones a través del proceso con la esperanza de reestructurar sus deudas.Ya se declaró en bancarrota a principios de la década de 2000, de donde fue rescatado por un empresario petrolero nacido en Bolivia, German Efromovich., dijo que tenía "dudas sustanciales" sobre la capacidad del operador de existir dentro de un año., desde un máximo de más de 18 en 2014.Avianca no tiene una fecha determinada para reanudar las operaciones, ya que sus principales centros, Colombia, El Salvador y Perú, han cerrado el tráfico aéreo para combatir el coronavirus. El transportista se enfrentó a una reacción violenta después de vender boletos de avión a fines de mayo solo para tener que cancelarlos cuando Colombia extendió su bloqueo de coronavirus.dijo que tenía la intención de comenzar a cerrar las operaciones en Perú.Avianca es la tercera de las aerolíneas de Efromovich en quiebra o quiebra en los últimos años. Las aerolíneas Avianca Brasil y Avianca Argentina dejaron de existir el año pasado debido a problemas económicos en sus mercados.