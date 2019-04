Avicii es recordado

Hace un año la noticia de la muerte en Omán de Tim Berling, mejor conocido como Avicii, estremeció al mundo de la música.Con su partida el género dance perdía a uno de sus máximos exponentes y embargaba de tristeza a millones que lamentaron mucho que halla sido el propio artista el que se quitara la vida.Pero la estela del dj sueco seguirá presente en las pistas de baile, pues en un par de meses saldrá a la luz el álbum póstumo titulado Tim, que contiene los últimos temas en que Avicii estaba trabajando, uno de los cuales, S.O.S., se estrenó el pasado 10 de abril.Asimismo, en el marco del primer aniversario luctuoso del popular tornamesista, la familia Berling dio a conocer la creación, en memoria de Avicii, de una fundación de salud mental y prevención del suicidio, cuyo objetivo es ayudar a personas que atraviesen una situación complicada y hayan pensado en quitarse la vida. The Tim Bergling Foundation, como se llama la organización, fomentará el apoyo a personas y organizaciones que trabajen a favor de la salud mental y la prevención del suicidio.También será activa en el tema del cambio climático, conservación de recursos y lucha por las especies en peligro de extinción.“Tim quería hacer la diferencia. Abrir una fundación en su nombre es nuestra manera de honrar su memoria y continuar actuando conforme a su espíritu”, expresó la familia.Los temas de la placa discográfica que sale al mercado el próximo 6 de junio estaban casi terminadas cuando Avicii murió y el coproductor Kristoffer Fogelmark, en entrevista con Europa Press, admitió que “fue duro terminarlas”.“Me cuesta mucho incluso hablar de ello, pero queríamos completar la versión de Tim”, dijo Fogelmark, quien trabajo de la mano de Albin Nedler con el software Fruity Loops para preservar cada una de las pulsaciones de Tim sobre piano.“Tim tocaba de una forma muy particular, tanto el piano como el teclado. Sus dedos a veces caían sobre una tecla inesperada y eso le añadía un toque único y distintivo a su sonido. Las huellas de Tim impregnan literalmente todo S.O.S.”, expuso Nedler.En unas notas recuperadas tras la muerte de Avicii, este había escrito que quería colaborar con Aloe Blacc, cantante de su hit Wake me Up, por lo que le invitaron a grabar el tema.Según Blacc, S.O.S. es una canción adelantada a su tiempo: “Tim escribió la letra antes de enfrentarse a sus demonios y creo que es muy importante hablar de este tema y compartirlo, especialmente dada su visibilidad y su capacidad para llegar a tantos oídos y corazones. Quizá este tema ayude a la gente a pronunciar las palabras ‘necesito ayuda’”.