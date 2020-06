‘Avienta’ 4T millones a banca

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para aliviar pérdidas de periodos anteriores y construir 2 mil 700 sucursales, el Gobierno inyectó a la banca de desarrollo 21 mil 991 millones de pesos en 2019, la mayor transferencia en 16 años y un gasto no presupuestado, según un análisis de la Cuenta Pública.



En 2019, los cuatro principales bancos de fomento reportaron en conjunto utilidades netas por 2 mil 437 millones de pesos, 72% menos que en 2018 y su peor resultado desde 2014. Eso no justificó recibir los recursos.



Enrique Díaz-Infante, investigador del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), expuso que la banca de desarrollo no está descapitalizada o con necesidad de recibir tal cantidad, por lo que no es clara una transferencia de esta magnitud.



En la Cuenta Pública y documentos de Hacienda se justifica que la transferencia fue para compensar pérdidas.



Por ser recursos fuera de presupuesto, destaca el de Banco del Bienestar, dirigido por el exsenador morenista Rabindranath Salazar, que pasó de 460 millones a 5 mil 713 millones de pesos, para construir 2 mil 700 sucursales mediante las cuales entregarán subsidios de programas sociales federales.



Nafin y Bancomext, que por más de un año fueron dirigidos por Eugenio Nájera -ahora colaborador de Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia-, recibieron un tercio de los fondos.



A Nafin llegaron 5 mil 888 millones de pesos para compensar pérdidas de 2 mil 272 millones y deudas por pensiones para los empleados de mil 474 millones de pesos. Bancomext obtuvo 4 mil 646 millones originalmente no contemplados.