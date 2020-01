Avienta camioneta a motociclista

Saltillo, Coah.- Por no respetar una señal de alto, un hombre provocó un aparatoso accidente en calles de la colonia Gaspar Valdés, durante la tarde de ayer, dejando a una persona lesionada.



El percance ocurrió cerca de las 13:00 horas, siendo señalado como presunto responsable el conductor de una Ford Explorer, identificado como Roller Orlando Balderas Cardona, de 25 años, el cual transitaba hacia el poniente por la calle 15.



Al llegar al cruce con la avenida Oriente, el señalado no hizo alto e impactó a un motociclista que circulaba con preferencia de vía.



César Eduardo Puente Ramírez, cayó al suelo y terminó lesionado, siendo auxiliado por vecinos y posteriormente atendido por paramédicos de la Cruz Roja, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.