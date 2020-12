Corona para Aviesc Who?; así se vivió la final de la tercera temporada de La Más Draga

Escuchar Nota

Resumen de la final de La Más Draga pic.twitter.com/wHkhxIl2Fq — La Grupa (@LaGrupaOficial) December 2, 2020

Solo existen dos moods con los gays en estos momentos pic.twitter.com/Fpe8OQf3g1 — La Grupa (@LaGrupaOficial) December 2, 2020

La más bandera de México dices tú pic.twitter.com/GMmsVkuWER — La Grupa (@LaGrupaOficial) December 2, 2020

Yo, viendo a Alexis 3XL entregar la corona pic.twitter.com/hltuN9ZxXM — La Grupa (@LaGrupaOficial) December 2, 2020

El mundo del espectáculo no descansa y ahora bajo 'las nuevas normalidades' se ha visto obligado a brincar el espacio de los eventos por paga como lo ha hechopara su final.El proyecto tiene tres años vivo y se puede encontrar de forma gratuita Youtube; el show, en formato de reality, busca exponer y potencializar el arte del drag en México, como lo ha hecho programas similares comoCon dos temporadas antecediendo a, el 3 de octubre tuvo su estreno por la plataforma de videos y el día de ayer tuvo su final.Tras la eliminación de nueve participantes la corona se encontraba entreA causa de la pandemia y para evitar aglomeraciones en esta ocasión se optó por vender boletos via internet para un respaldo económico para continuar con este proyecto. Con un costo de 100 pesos, más cargos, y por 72 horas, se puede adquirir el acceso al último programa en Boletia. En el canal oficial del reality se compartió la alfombra morada, conducida por la participante de la segunda edición Soro Nasty. Por la alfombra desfilaron el público asistente, drags invitadas de las temporadas pasadas e influencers, entre ellos, quienes en esta ocasión tuvieron una importante participación.La transmisión inició con un show musical por parte de una de las juecesy la conductoraDurante la programación se dio la bienvenida a los jueces que han formado parte de este proyecto desde su inicio:la drag "terrorífica";, el barba azul;, la popular maquillista y en esta ocasión fueron invitados dos jueces para ser la voz del público.Como desafío final, las cuatro participantes tuvieron que presentar una canción original y lo que más querían de México.presentó a su forma y estilo de pasarela los retos;en vestuario lució un árbol de la vida con imágenes de sus seres queridos, su canción refería a su nombre;, en inspiración en un altar de muertos y a las muñecas artesanales presentó su atuendo, en su canción tomaron parte varias de sus frases que se popularizaron como 'les mando un beso'; y por últimopresentó un look inspirado en deidades marinas y una canción con ritmos tribales.De costumbre se realizó un 'chow' de doblaje por parte de cada unas de las exparticipantes que no logran llegar a ser finalistas. En orden de eliminación se presentaron;fue quien con sus característicos abucheos y espectacular show marcó presencia en el escenario.Para coronar a tercera campeona, se invitó a Alexis 3XL , ganadora de la segunda temporada. Alexis aunque ha compartido en sus redes que no se encuentra en perfectas condiciones de salud y ha necesitado de un tanque de oxigeno, estuvo presente para ceder su reinado.Como es costumbre en este programa se grabaron cuatro finales alternativos para escoger uno y ser proyectado oficialmente, en este caso entre tomas de las cuatro finalistas y en espera de ser coronada la ganadora fueEn redes usuarios y varias cuentas dedicas al drag estuvieron compartiendo los sucesos de la final hasta la final en donde varios no estuvieron de acuerdo.