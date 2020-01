Avión de pasajeros se estrella en Afganistán; nadie sobrevivió

Escuchar Nota

"Las noticias sobre el accidente de una avión de la aerolínea Ariana en los canales de noticias no son ciertas, todos los vuelos de la aerolínea Ariana operan con normalidad", publicó la empresa en su cuenta de la red social Facebook.

"Ningún pasajero sobrevivió. El número de personas fallecidas aún se desconoce. Facilitaremos la cifra cuando los equipos de rescate lleguen al lugar del siniestro. El número de muertos podría ser de decenas", aseguró el portavoz, que anotó que los habitantes de la zona "han sacado dos cadáveres, ambos de los pilotos".

Un avión de pasajeros, y aunque, autoridades afganas aseguran queque, según la aerolínea local Ariana, no pertenece a su flota, como habían señalado varias fuentes.El siniestro se produjo hacia las 13.30 hora local (9.00 horas GMT) en "un área bajo control talibán" en el distrito de Deh-Yak, en la provincia de Ghazni, afirmó a Efe el miembro de la Asamblea provincial de Ghazni Khaliqdad Akbari.El vicepresidente segundo de Afganistán, Sarwar Danish, aseguró por su parte en unas declaraciones televisadas que el avión de pasajeros que se estrellóSin embargo l, al asegurar que todos sus vuelos operaban con normalidad.El portavoz del gobernador de Ghazni, Arif Noori, reconoció a Efe por su parte que la información de la que disponen es "todavía preliminar" y aunque se trata de un avión de pasajeros, aún no pueden confirmar "a qué aerolínea pertenece, porque todas las aerolíneas afganas rechazan que sea suyo".Según Noori, "el avión se incendió después del accidente y el logotipo y el nombre del avión no se pueden leer".