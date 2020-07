Avión presidencial, AMLO prefirió el show a la tragedia de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas

Uno supondría que el Presidente @lopezobrador_ está en el Hangar Presidencial listo para salir rumbo a Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, para coordinar el apoyo por #Hanna



No, esta ahí para promocionar la rifa no rifa, del avión no Presidencial



Las prioridades de la 4T