Aviones Boeing 737 MAX serán equipado con alerta luminosa

Los Boeing 737 MAX estarán equipados con una señal de alerta luminosa que avisará de cualquier problema de funcionamiento del sistema estabilizador MCAS, cuestionado tras los recientes accidentes aéreos de Lion Air y Ethiopian Airlines, indicó una fuente industrial.Esa señal luminosa, conocida como "disagree light" (luz de desacuerdo) y que hasta ahora era optativa, se convertirá en parte integrante del aparato, y se trata de una de las modificaciones que Boeing va a presentar a las autoridades estadunidenses en los próximos días, informó la misma fuente bajo petición de anonimato.Según la misma fuente, ni el avión 737 MAX 8 de Lion Air que se estrelló en octubre en el mar de Java causando 189 muertos, ni el de Ethiopian Airlines, que se estrelló el 10 de marzo al sureste de Adís Abeba matando a 157 personas, estaban equipados con esta señal luminosa.Las modificaciones están en las etapas finales, pero Boeing quiere estar seguro de que estas cumplan con las expectativas de los reguladores del sector y los clientes, dijo la misma persona.Boeing no realizó comentarios cuando fue contactada.La luz de advertencia se activará si los sensores transmiten datos incorrectos al MCAS (Sistema de Aumento de Características de Maniobra) del avión, que está diseñado para detectar y corregir los bloqueos al reducir el paso de la aeronave.Los resultados preliminares de la investigación sobre el accidente de Lion Air registrado en octubre en Indonesia indican que un sensor del denominado "ángulo de ataque" del avión, que alimenta de datos al MCAS, no funcionó correctamente.Pero a pesar del mal funcionamiento, el sensor continuó transmitiendo datos a los instrumentos electrónicos de navegación a bordo del avión, incluido el mencionado MCAS.Ese sistema toma el control de la aeronave, apuntando su nariz hacia abajo, incluso aunque el piloto se resista, siempre y cuando el sistema no esté desactivado, algo que la tripulación de Lion Air no sabía.Las autoridades estadunidenses y etíopes han dicho que la caída del vuelo Ethiopian Airlines cerca de Addis Abeba tuvo "similitudes" con el accidente de Lion Air en octubre.El accidente de Ethiopian Airlines dejó 157 muertos y condujo a la puesta en tierra los 737 MAX. En Estados Unidos se inició una investigación por este siniestro.