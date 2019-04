Avioneta se desploma sobre casa en Chile; hay 6 muertos

Este martes, una avioneta se cayó sobre dos casas que estaban cerca del aeródromo La Paloma en la Ciudad de Puerto Montt, en Chile, ocasionando un incendio y la muerte de seis personas.Los servicios de emergencia llegaron al lugar para controlar las llamas en al menos dos viviendas, donde se impactó la avioneta.Según reporta la Dirección General de Aeronáutica Civil, se trata de un Islander BN-2B-27 perteneciente a la empresa Archipielagos Ltda, que sufrió un accidente al despegar del Aeródromo La Paloma rumbo a Ayacara. En el momento del siniestro no se encontraban personas dentro de la casa.El intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, confirmó la muerte de, al menos, seis personas, todas ellas mayores de edad y tripulantes de la nave.La autoridad regional explicó que aún no se pueden dar las identidades de los fallecidos porque hay una discrepancia de tres personas: “en el manifiesto estaba registrado el piloto con ocho pasajeros, pero lo que nos confirman desde la torre es que son cinco pasajeros (más el piloto)”, quienes abordaron la avioneta, por lo que “hay tres pasajeros que no se subieron”.Hasta el momento no se sabe cuáles fueron las causas que provocaron el accidente en el país sudamericano.