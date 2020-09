Avistamiento de oso causa pánico en vecinos de la colonia Maria de León

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La noche de este miércoles vecinos de la colonia Maria de León realizaron el reporte al presenciar el avistamiento de un oso negro caminando por un arroyo que colinda con las viviendas.



Al rededor de las 20:00 horas vecinos de la calle Mario Flavio Flores Uranga vieron desde sus patios a un oso desplazarse entre la serranía que colinda con un arroyo, situación que los mantuvo preocupados.



Tal hecho, provocó la movilización de las autoridades de la Policía Ambiental, quienes se aproximaron hasta el sitio, pero al caer la noche ya no lograron dar con su paradero, ya que el último rastro que se tuvo es que caminaba hacia la superficie de la sierra.



Por su parte los vecinos señalaron que lo vieron subirse a los árboles y caminar por los alrededores, algo que los tenía preocupados ya que temían que pudiera llegar hasta los patios de alguna de las viviendas que conectan con el cause.



Al no lograr la captura se realizarán rondines por el área por parte de la Semarnat en espera de que el animal vuelva a bajar a la zona urbana, ya que posiblemente anda en busca de comida.