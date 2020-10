Avivan guerra de géneros: Mujeres exhiben a hombres en Saltillo

Escuchar Nota

“El grupo es así como de exhibir a tu pareja. Si te sientes insegura de que te sea fiel lo publicas, pones una foto y explicas que estás saliendo con él, y ya salen chavas a las que también les tiran la onda o incluso si llegó a golpear a otra chica ahí sale todo” señaló una joven perteneciente al grupo.

Ante la desconfianza social en parejas sentimentales que se ha generado luego de la reciente ola de feminicidios y distribución de los denominados “packs” en redes sociales, feministas han creado grupos privados paraLos grupos denominados “amiga es tu novio? Saltillo” y “Sis is this your man? Sltllo” cuentan con más de 5 mil 500 mujeres, las cuales postean sus experiencias con los jóvenes expuestos.En las publicaciones se leen comentarios como “a mi me responde mis historias de hermosa y así” “siempre me invita a salir, hace tiempo me decía que me quería para algo bien” o “me tira la onda a mi y a mi mejor amiga”.“Pues me están inculpando de una infidelidad que la verdad yo no cometí. La chava que publicó mi foto si fue mi novia pero no terminamos bien. Ahorita yo estoy en una nueva relación y creo que está ardida y por eso lo hizo” argumentó en su defensa Alberto “N”.