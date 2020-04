Avizoran riesgos para clase media saltillense

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La clase media y media alta, que depende 100% del crédito y de pequeños negocios, es la que más está en riesgo, es la clase más dañada en esta contingencia y con riesgo de ir desapareciendo”, dijo el economista Antonio Serrano Camarena.



Los “clasemedieros” saltillenses tienen casi siempre formas adicionales de ingresos como un pequeño negocio, ventas o prestación de servicios. Con la emergencia sanitaria, ese ingreso complementario no llega.







“Son la clase que en este momento no tiene ese ingreso complementario y con cuentas por pagar… están paradas muchas cosas que van directamente al ingreso de la clase media”, señaló el experto. La clase media tiene ingresos por encima de 15 mil pesos, pero por debajo de 25 mil, que es el tope del Seguro Social.



Este sector de la población tiene a sus hijos en escuelas privadas y aunque tiene buen nivel académico, no es de élite. Vive con un presupuesto apretado, por lo que una parte fundamental de su estilo de vida se debe al crédito.