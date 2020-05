Axl Rose y secretario del Tesoro de EU se enfrentan en Twitter por la pandemia

Escuchar Nota

"¡Es oficial! Lo que sea que alguien haya pensado previamente sobre Steve Mnuchin, es oficialmente un imbécil", tuiteó Axl Rose el 7 de mayo.

What have you done for the country lately? — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) May 7, 2020

My bad I didn’t get we’re hoping 2 emulate Liberia’s economic model but on the real unlike this admin I’m not responsible for 70k+ deaths n’ unlike u I don’t hold a fed gov position of responsibility 2 the American people n’ go on TV tellin them 2 travel the US during a pandemic. — Axl Rose (@axlrose) May 7, 2020

El líder de Guns N’ Roses,, después de que el vocalista de la legendaria banda estadounidense de rock compartiera su opinión sobre el político en dicha red social.: "¿Qué ha hecho por el país últimamente?", le preguntó al rockero y: la misma pregunta, pero con la bandera de EU.La confusión con las banderas no pasó desapercibida y: "Culpable: no entendí que esperamos emular el modelo económico de Liberia, pero en realidad, a diferencia de esta Administración, no soy responsable de más de 70 mil 000 muertes", en referencia a los estadounidenses fallecidos por elCcovid-19.Y continuó: "Y a diferencia de usted, no tengo una posición de responsabilidad en el Gobierno federal ante el pueblo estadounidense y no me voy a la televisión a decirles que viajen por Estados Unidos durante la pandemia".Con este comentario el músico,, cuando el secretario del Tesoro dijo que "este es un buen momento para que la gente explore Estados Unidos".