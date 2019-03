‘¡Ay, nanita!’: responde AMLO a Calderón por Sembrando Vida

Luego de que el exmandatario Felipe Calderón calificara como “terriblemente devastadores” los programas ambientales del Gobierno federal, como Sembrando Vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un “¡Ay, nanita!” y aseguró que con este plan no sólo se busca reforestar y cuidar el ambiente, sino crear 400 mil empleos permanentes.Al ser cuestionado sobre la declaración del expresidente, quien sostuvo que “el medio ambiente en México será uno de los grandes perdedores en estos años”, el actual mandatario resaltó que Sembrando Vida es uno de los programas más importantes que se están llevando a cabo.Con este programa el Gobierno federal busca impulsar al campo y reestructurar el tejido social en los municipios rurales con apoyos de 5 mil pesos mensuales a los campesinos y 2 mil 388 técnicos sociales que acompañarán a los productores en todo el proceso productivo.Además, el plan que ya se desarrollar en varias entidades del país, contempla la reforestación de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables.“Nunca en la historia de México se había aplicado un programa así; además de su bondad, que significa reforestar y mejorar el medio ambiente, respetar y proteger la naturaleza, el programa permitirá dar trabajo a 400 mil mexicanos, no empleo temporal, sino permanentes”, dijo en conferencia en Palacio Nacional.López Obrador calificó al campo mexicano como la fábrica más importante del país, misma que fue abandonada por los gobiernos anteriores y que ahora busca impulsar esta nueva administración.Reiteró que el programa Sembrando Vida es uno muy bueno que busca regresar al campo “y claro que nuestros adversarios tienen que hacer su trabajo de cuestionar y criticar y es legítimo que lo haga Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas, los articulistas, los que no comparten nuestros puntos de vista, porque es una política nueva”.El titular del Ejecutivo además respondió que mientras él eligió apoyar al campo, el expresidente Calderón optó por entregar 30 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras.“Lo que queremos hacer es rescatar al campo del abandono en el que se encuentra”, aseveró López Obrador.