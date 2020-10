Aylín Mujica fingió secuestro: Daniel Bisogno desenmascara a la ‘cubanada’

Escuchar Nota

“Dijo que no quería saber nada de denuncias. Yo no quiero poner en duda sus palabras, pero no le creo. La neta no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad e inversión hecha. Mi suspicacia dice muchas cosas que se unen que no pasó”, aseveró Gou a Bisogno.



“Aylín Mujica fingió todo este asalto que nunca existió. Ella ya había querido hablar con Gou y tomó su vuelo. […] La secuestraron, la tocaron indebidamente, pasaron por tres cajeros. ¿Tú crees que después del asalto haya dicho ‘Me deja ahí en el aeropuerto’? De ahí tuvo que subir al avión con 6 maletas y escribió que llegó divinamente”, expresó Bisogno.



“En mi empresa, el que quiera estar que esté. Si no está, no hay ningún problema. Casi no hago contrato con los actores. […] Es buena actriz y es muy cumplida. Ella sabrá la verdad. El Tenorio sigue y gracias a Dios llenamos el 30%. […] Conmigo no hay problema. Ella se pierde estar en el Cuarentenorio Cómico”, aseveró Gou en entrevista con Bisogno.



“Para mí, las cubanas han venido a hacer una desgracia en la vida”, puntualizó Bisogno. De la misma forma, hizo un llamado a que los ciudadanos denuncien cuando les ocurra cualquier ilícito.



Después de queen la Ciudad de México,Durante la emisión de Ventaneando de este miércoles, Bisogno, quien también produce el “Cuarentenorio cómico”, habló en vivo con el productor Alejandro Gou. Ambos detallaron sus sospechas ante la mentira de la actriz cubana.Gou, quien habló directamente con Mujica, reveló que la actriz le dijo que, tras el susto por el supuesto asalto, iba a faltar dos semanas a la obra teatral que se presenta en la CDMX. Sin embargo, casualmente, ella entró a trabajar a Telemundo, en Estados Unidos. Además, se negó a levantar una denuncia por el presunto delito.Por otro lado, Germán Ortega, uno de los “Mascabrothers” que también actúa en la puesta en escena, recibió un mensaje el lunes a las 6 de la mañana. En este, detallaron Gou y Bisogno, la cubana aseguraba que llegó muy bien a EE. UU. tras su vuelo en la madrugada. Y, por si fuera poco, Gou recordó que la actriz quiso hablar con él durante el fin de semana, antes de las funciones.Las cubanas han venido a hacer una desgracia: Daniel BisognoPero ¿qué pasará con el personaje de Doña Inés ahora que Mujica se ausentará para trabajar en Telemundo? El productor Alejandro Gou reveló que, por su parte, no habrá acciones legales en contra de la cubana.Asimismo, compartió que Andrea Escalona será la suplente, al menos por ahora, de Mujica.Por su parte, Daniel Bisogno recordó que no es la primera vez que una cubana lo traiciona. Y es que, apenas el año pasado, hubo un escándalo por todas las traiciones que el conductor le cachó a su (ex) amiga, Raquel Bigorra.