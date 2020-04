Aylín Mujica revela que su hija es víctima de bullying

Escuchar Nota

"Estoy trabajando muchísimo eso con ella, porque es una niña que es muy bonita, entonces pues sentían un poco de celos las amigas porque era más bonita", dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.



"Tiene un cabello muy hermoso, entonces yo le digo ´mi amor, lo más importante si estás muy bonita tienes que ser la mejor en la escuela, y que no te afecten los comentarios negativos, eso es un problema de las demás, yo creo que debemos centrarnos en ser mejores personas, en no hacer bullying a los demás, no porque tengas el pelo rubio o porque tengas los ojos de otro color vas a ser mejor que alguien o porque eres más delgado vas a ser mejor que el grueso", explicó.



La actrizreveló que, quien hace pocos días cumplió 10 años de edad,A pesar de que muchos padres se muestran inquietos con ese tema, la cubana aseguró que ella ha sabido ayudar a la menor a combatir todos los ataques que recibe en el colegio.De la misma manera, la actriz confesó que trata de darle estos consejos a Violeta porque debe formar su carácter. "Estuvimos un año y medio en Los Ángeles, y llegábamos de Miami, entonces le decían que tenía un acento de La Florida, y de pronto le decían que tenía el cabello demasiado largo... y bueno, también dices son cosas de niños no, pero desde niños es que se forja la personalidad de un ser humano".Por último, la actriz recordó el momento en que ella vivió esa misma situación. "Yo empecé muy temprano, empecé a los 8 años en la academia de ballet, y de pronto llevaba unas zapatillas nuevas, e igual a mis compañeras les daba un poco de celos o cosas así, ni siquiera quiero hablar de esto porque son cosas ya curadas del pasado que no tendría que estar mencionado, pero en mi casa me enseñaron a que nada negativo me afectara".Con información de ABC Noticias