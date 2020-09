Ayuda el home office a ‘mantener enfoque productivo’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Todo lo que era tiempo de oficina, ahora hay que convertirlo en tiempo de productividad. Algunas generaciones luchan más que otras contra este concepto, sin embargo, durante esta transformación en los sectores donde cabe el home office, se ha logrado mantener, e incluso, incrementar los niveles de producción, aseguró Edwin Carcaño Guerra, analista generacional y social.



Como ponente del Quinto Congreso Internacional de Excelencia Operacional de Canacintra Coahuila-Sureste, el experto presentó una breve historia, contexto y cualidades de las generaciones contemporáneas desde el surgimiento de los baby boomers, la generación X, millennials y finalmente los contemplativos, estos últimos quienes apenas están naciendo.



En relación con la implementación de los nuevos esquemas, dijo que, en los grupos de trabajo multigeneracionales, ha sido posible integrar a los nacidos desde finales de los 30’ hasta los trabajadores más jóvenes.



Explicó que mientras que los “X” son pragmáticos y somos muy adaptativos, se adecuan a las cosas que están sucediendo hoy de una manera muy rápida, a lo que algunos babyboomer no tanto. El millennial lo que quiere es salir a la hora de salida… es momento de aprovechar los tiempos con un enfoque productivo”.



Por otro lado, el analista consideró que los milennials no son emprendedores. Esta característica como tal se quedó con la generación X, al ser formados lejos del proteccionismo, sin embargo, las políticas públicas en México no fueron lo suficientemente buenas para aprovechar el impulso empresarial que se tenía y se perdió un momento histórico.