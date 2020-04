Ayudan Alexander y Axel a sus padres

Escuchar Nota

“Yo quisiera jugar con mi papá; es que se ha salido a buscar trabajo porque en la fábrica les dijeron que ya no podían ir por el virus”, respondió Alexander al preguntarle qué le gustaría hacer este 30 de abril.

Los cuatescortan pastura cada mañana en el cruce de las vías del tren, que luego cargan en sus triciclos para alimentar borregas y cerditos, una forma de ayudar a sus padres mientras que ambos buscan la forma de “sacar dinero”.; sin importar los intensos rayos del sol, los hermanos la llevan hasta la caja delantera de sus triciclos de carga y pedalean hasta la colonia Omega donde viven.Este Día del Niño será diferente no solo porque no hay forma de acudir a los juegos de la Alameda o a un Biblioparque sino porque la situación económica por la que atraviesan sus padres, no permitirá comprar una pizza o carritos para celebrar.El nacimiento de su hermanita menor en marzo llevó a su padre a buscar otras formas de tener algún ingreso, mientras ellos ayudan a juntar la pastura.