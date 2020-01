Ayudan más famosos a Australia

Leer Nota

Ciudad de México.- Ante los devastadores incendios sucedidos en Australia, los actores Elsa Pataky y Chris Hemsworth han decidido reaccionar y hacer un significativo gesto para ayudar a la región.



Estos desastres naturales han provocado una gran destrucción en el país oceánico que ha afectado a miles de personas, por eso el matrimonio anunció una donación de un millón de dólares para apoyar a los equipos de bomberos y ayudar a las familias perjudicadas.



Pataky anunció esta muestra de apoyo en su cuenta de Instagram, donde escribió que, de esta forma, esperan aportar su granito de arena para luchar contra los fuegos en Australia.



Hemsworth consideró en su perfil de Instagram que “cualquier cosa que puedan reunir es muy apreciada”, pues, en su opinión, “marca la diferencia”.

"En mi perfil he colocado links para ayudar a los diferentes bomberos, organizaciones y caridades que están trabajando todo el día para ofrecer apoyo y consuelo durante este tiempo tan devastador y difícil.



"No tengo cómo agradecerle a todas las personas en el resto del mundo por todos sus buenos deseos y sus donaciones. Creo que realmente marca una diferencia. Los amo a todos", puntualizó el histrión.



Asimismo, Metallica se unió a la lista con un donativo de 750 mil dólares.



De acuerdo con Page Six, James Hetfield y compañía beneficiarán a las organizaciones NSW Rural Service y Victoria's County Fire Authority (CFA).

“Estamos totalmente abrumados por la noticia de los incendios forestales que se han extendido por millones de acres en Australia, con un gran impacto en Nueva Gales del Sur y Victoria.



“La destrucción resultante y los efectos devastadores que han causado en residentes, animales y medio ambiente son realmente desgarradores”, publicó la agrupación en su cuenta de Twitter.



Otros famosos que han apoyado a los damnificados y bomberos de Australia son Hugh Jackman, la cantante Pink, Russell Crowe, Nicole Kidman y Elton John.