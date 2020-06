Ayudan oficiales a mujer en labor de parto en La Morita

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Asustada porque la cigüeña venía en camino, Cecilia no soportó mas los dolores de parto y dio a luz en la camioneta, mientras sus familiares gritaban pidiendo apoyo a quien los escuchara en todo el barrio de La Morita.



A unos metros donde el milagro de la vida se estaba gestando, agentes municipales a bordo de las unidades M1508 y M1495 escucharon mediante radio el llamado de auxilio.



“Recibimos un reporte porque una joven estaba dando a luz. Llegamos y nuestro compañero Ulises movió la camioneta porque estaba mal estacionada, entonces mi compañera Ana y yo nos acercamos, pero para entonces la bebé prácticamente ya había nacido, dijo la oficial Martha Guadalupe Araiza.







Se siente muy bonito



Visiblemente emocionada, la oficial Ana Alicia Peña narró su primera vivencia de ese tipo, asegurando que la alegría de quienes recibieron su atención no se compara con nada.



“Es la primera vez que me pasa esto y la verdad sí es algo muy bonito creo yo, brindar este tipo de atenciones a la ciudadanía, es algo que nunca había vivido, pero se siente bien bonito”.



Otros de los involucrados en el parto público donde nació la niña de Cecilia también se dijo satisfecho, por lo que junto a sus compañeros Arnulfo ventura y Jesús Ruiz pidió a la ciudadanía que vean en ellos a guardianes que están para cuidarlos en todo momento.



“La familia estaba muy agradecida por el servicio que se les proporcionó antes de que llegara el auxilio médico”, dijo el agente Ulises Castillo.