Ayudar a adictos ha sido complicado, pero no imposible: Nanis Chapa

“Nos empezamos a ganar la confianza de Polo y metimos más programas, como pláticas para las familias, la regularización escolar de los pacientes y su atención médica”, detalló Nanis.

En la actualidad, el trabajo que realizan en laHace 16 años esta asociación inició labores en una casa del centro de Saltillo, en donde“Empezamos por hacer que durmieran en una cama con la donación de literas porque ellos dormían en el piso, estaban en unas condiciones muy críticas”, recordó Nanis Chapa, quien se sumó al proyecto hace 12 años.Junto a Ana Lorena Galindo, las dos comenzaron a darle forma a los programas de la Fundación, respetando el modelo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos con el que se rigen.En estos momentos, el 60% de los adictos en proceso de rehabilitación se encuentran en situación de abandono, es decir, no cuentan con un vínculo familiar. Además, todos son mayores de edad y del total de los pacientes que atienden, en la actualidad 23 son mujeres.A lo largo de todo este tiempo, una de las peores crisis para la asociación vino con el huracán Alex a mediados de 2010, cuando por las intensas lluvias el techo de la casa del centro colapsó con 106 pacientes al interior que, afortunadamente, no salieron heridos.Esta situación derivó en la clausura del lugar por parte de, pero que poco a poco, entre las donaciones de importantes constructoras locales y el trabajo de los pacientes, han logrado cofigurar en un verdadero hogar.Frente a la contingencia porhan dejado de tener estos encuentros para salvaguardar su salud. Ahora se mantienen comunicados por medio de videollamadas en el caso de aquellas familias que cuentan con un dispositivo electrónico, y quienes no lo tienen, mantienen interacción a través de cartas.“El tratamiento de rehabilitación dura seis meses, pero por la contingencia les dimos la oportunidad a las familias de sacarlos si así lo querían”, comentó la presidenta del patronato.Sin embargo, el 90% de las familias decidió que continuaran con su proceso, por lo que ladiariamente acude una enfermera a revisar la temperatura de los internos y por semana lo hace un médico para descartar síntomas.“La única manera en que nosotros podríamos parar es que nos falte el alimento”,“Han aparecido donantes que llevan comida y hace unos días un grupo de Iglesia nos llevó cerca de 80 despensas”, precisó Nanis.Por todo esto, el apoyo que solicita Fundación Jóvenes Saltillo es de alimentos, productos de higiene y utensilios de cocina, ya que diariamente preparan el desayuno, la comida y la cena para 163 personas.“Necesitamos el alimento de su día, ha sido complicado, pero no imposible”, finalizó.Desde hace 16 años, Fundación Jóvenes Saltillo ofrece un programa de rehabilitación para jóvenes y adultos con problemas de adicciones.Todos los servicios que ofrecen a estePor medio de la página de Instagram fundacion_jovenes_saltillo los interesados en ayudar a esta asociación pueden ponerse en contacto para recibir más detalles.También pueden sumarse a la inciativa de la señora Claudia González, quien les da pláticas a los internos y hace unas semanas empezó una campaña para llevar alimento a la organización.“Nos hace falta alimento y productos de higiene como papel sanitario, shampoo, jabón, pasta de dientes, rastrillos y toallas sanitarias”, especificó Nanis Chapa.163 personas se encuentran en rehabilitación en estos momentos.