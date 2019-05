Ayudará a comercio eliminación de aranceles: AMLO

La eliminación de los aranceles al acero y aluminio mexicanos por parte de Estados Unidos mejorará el comercio y fue un triunfo de los negociadores mexicanos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.En breve entrevista fuera de su finca, en Palenque, Chiapas, el titular del Ejecutivo dijo que no se pudo concretar la llamada telefónica con el presidente de EU.“Ya se resolvió lo del acero que era lo que nos importaba”, dijo el presidente antes de iniciar una gira por Ocosingo, Chiapas.Reconoció que no pudo llamar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre la eliminación del arancel.“No ya no hace falta por qué ya se logró afortunadamente que se quiten los aranceles al acero mexicano, fue un triunfo de los negociadores del gobierno de México, un triunfo de la diplomacia.“Es más, le dimos una ayudadita al gobierno de Canadá. No es para presumir, pero nos fue muy bien. Esto va a ayudar mucho en la industrialización de México, sobre todo en el comercio”, insistió el presidente.Reiteró que la posición del gobierno mexicano es promover el libre comercio y no entablar una guerra comercial con sus socios naturales.El retiro de los aranceles permitirá también que se acelere la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.