Azotan a PN extorsiones; logran $66 mil

Piedras Negras, Coah.- Una ola de extorsiones afectó ayer a Piedras Negras en donde los delincuentes lograron despojar de 66 mil pesos a sus víctimas, en dos hechos por separado.



El primero de ellos ocurrió cerca de mediodía en una notaría de la zona centro, en donde una empleada recibió una llamada telefónica y sin verificar que se trataba de un teléfono de una clave lada desconocida, quien llamó fingió ser el encargado de la oficina.



Ahí le explicó que había ocurrido un accidente y que necesitaba de que realizara una serie de depósitos para cubrir los gastos, pues su familia estaba lesionada.



La empleada realizó al menos 10 depósitos de varias cantidades que sumaban 60 mil pesos.



Se hizo el reporte al 911 y a las autoridades de la Fiscalía, quienes detectaron que la llamada provino del número 3929409462, el cual pertenece al estado de Jalisco, por lo que ya se iniciaron las investigaciones.



La Canaco de PN ha exhortado a los comerciantes, socios y en general a que platiquen con sus empleados sobre estos mecanismos que utilizan los delincuentes.



El segundo caso ocurrió a una mujer de la colonia Presientes cuarto sector, que denunció que fue despojada de 6 mil pesos mediante el engaño, ya que recibió una llamada de un número de Baja California 646-276-4284 donde un hombre se hizo pasar por su sobrino y le pedía que le depositara 6 mil pesos porque le había enviado varios artículos por paquetería y fletes que consistían supuestamente en una cámara fotográfica, tres celulares y 40 mil dólares vía envíos Express.



La mujer procedió e hizo el depósito, pero minutos después de las 17 horas volvió a recibir una nueva llamada del mismo número en donde decían que tenían a su sobrino bajo arresto y que si no les depositaba 60 mil pesos, lo llevarían a prisión.



La mujer explicó que era mucho dinero y que por ello decidió marcarle a su sobrino y entonces se dio cuenta que no estaba detenido y que no había hecho ningún envío, por lo que procedió a denunciar la extorsión.



Hace apenas dos semanas ocurrió una extorsión similar por un monto de 12 mil pesos contra un comercio de la plaza Esmeralda ubicada en la colonia Nueva Vista Hermosa.