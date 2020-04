Azotan fuertes vientos a Saltillo

Escuchar Nota

“Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora, lo cual provocó el derribo de árboles y los anuncios espectaculares”, expuso el funcionario.

En pleno, tolvaneras provocaron el derribo durante la madrugada y la mañana del domingo de tress y media docenas de árboles en diferentes sectores de la ciudad. La velocidad que alcanzaron los vientos fue superior a los 40 kilómetros por hora.Por fortuna, el desprendimiento de las lonas de gran tamaño y la caída de los árboles no causaron daños a particulares. Incluso, uno de los anuncios quedó atrapado en las ramas de un árbol localizado en elcruce con la avenida Felipe J. Mery.La tolvanera destrozó también un anuncio ubicado en elpasando la calle Lafragua y otro por ely avenida Los Pastores, al norte de Saltillo. Los árboles se situaban en colonias del sur y poniente de la localidad.Al respecto,, dijo que se hizo una evaluación de los daños materiales que por fortuna no hubo situaciones que lamentar.se coordinaron para atender los reportes de los vecinos de colonias, barrios y sectores de la población, incluso, las dos áreas participaron en el retiro de los árboles y ramas caídas.Alberto Neira manifestó que por fortuna las corrientes de aire no causaron fallas para que el servicio de energía eléctrica se suspendiera. Igualmente, las tolvaneras empezaron a partir de las 3:00 horas y concluyeron para antes del mediodía del domingo.