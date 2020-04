Babo “deja el rap” de Cartel de Santa para cantar corridos

Escuchar Nota

, subió un video en el que se encuentra escuchando el corrido "La Escuela nunca no me gustó" de Adriel Favela.Al ritmo del tema y con la descripción de "Yo también. Aquí rolando el gallo", el vocalista del Cartel de Santa, en su cuenta de Instagram, responde a cada parte de la letra. Cuando la canción dice "La escuela nunca me gustó", Babo responde "a mí tampoco", mientras sostiene un frasco con marihuana, la cual va escogiendo.Conforme avanza el video. el intérprete de "El Arte del Engaño" manda saludos a sus seguidores y sigue respondiendo a la canción lanzada en el 2008 y que viene en el disco "Señalado por Costumbre".Hasta el momento,El rapero ha utilizado su cuenta para saludar a sus fans durante la cuarentena como por ejemplo en donde se retrata con sus perros pit bull o el video en donde está a lado de una pantera negra.Babo se ha caracterizado por subir videos graciosos, por lo que los internautas lo han apodado como Don Comedia.