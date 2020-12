Baby Yoda llega a Fortnite

Escuchar Nota

El día de ayer concluyó la cuarta temporada del Capítulo 2 decon el evento depues no debemos olvidar que la temática de dicha temporada fue protagonizada por varios de los icónicos personajes deLa batalla contraparece que unió diferentes dimensiones o realidades, y esa es la razón por la que esta temporada lleva el nombre de, que es donde convergen estas distintas dimensiones, por lo que ahora tenemos nuevos mapas, nuevas armas y nuevos personajes.A través de un video en su canal deya nos ha dejado ver varios detalles de la nueva temporada, la cual comenzará a las(E.T), por lo que requerirás de una actualización para poder jugar.Uno de los personajes que más ha llamado nuestra atención es “Mando”, elde la historia original deque además llega con, incluso su rifle de caza es parte de las nuevas armas de la temporada.El resto del arsenal nuevo se componen de una escopeta llamada “que te permitirá rastrear a tus enemigos en el mapa.Los nuevos terrenos o locaciones que aparecerán en el mapa son un desierto, un coliseo de batalla y una jungla, aunqueno ha dado más detalles sobre lo que encontraremos en esta parte del mapa.Otra de las cosas interesantes que se estrenan con la temporada son las, las cuales se consiguen conque puedes ganar eliminando enemigos, encontrándolas en el mapa, completando misiones y contratos. Estas barras se podrán ocupar para comprar nuevas, obtener mejoras, información, servicios y más, o al menos eso es lo que cuenta de forma oficial la compañía en su blog, pero hasta que no juguemos no sabremos más detalles al respecto.Respecto a las misiones, se detalla que como cazador los jugadores tendremos que ayudar a los personajes de la isla en su nueva realidad completando misiones, donde podremos negociar con ellos y, o bien, desafiarlos a un duelo, por lo que tenemos muchas ganas de ver cómo es está dinámica nueva enCon información de Unocero.