Baby Yoda ya es el gran personaje del Black Friday

Estados Unidos.- En la factoría de marketing de Disney capitalizan la imagen de cada uno de sus productos con tal celo, que terminan reventando el mercado. No me negaran que por mucho que nos resistamos, casi todos acabamos consumiendo lo que nos venden. La última gran idea de Disney se llama Baby Yoda y se la debemos al director Jon Favreau.



Todo empezó con Disney Plus, la plataforma digital con la que consiguieron 10 millones de suscriptores en un solo día. En Disney Plus emiten su nueva serie, " The Mandalorian", que está arrasando y que a España llegará en 2020. Y de esa serie surgió Baby Yoda, un personaje que pertenece al universo de "La guerra de las galaxias" -cuya última entrega llega en breve a los cines- y se asemeja al célebre Maestro Jedi.



Su debut televisivo ocurrió en el primer episodio de "The Mandalorian" como un misterioso personaje del que, capítulo a capítulo, se van conociendo más datos. Baby Yoda se volvió viral cuando Jon Favreau tuiteó una imagen suya y en un solo día consiguió 214.000 me gustas.



El veto de Disney



Esta criatura verde, y aparentemente perfecta, ha conquistado el universo digital con sus enormes ojos y sus orejas puntiagudas. Cientos de memes de Baby Yoda aparecieron el mismo día que debutó en la pequeña pantalla, pero Walt Disney Co. ha decidido vetar y retirar todos los memes del adorable alien. Desde Giphy, la compañía productora de los memes, han lanzado un dardo a Disney. "Tenemos que retirar temporalmente estos GIFs hasta que resolvamos la situación. Debemos disculparnos con Disney por cualquier tipo de inconveniente".



La retirada de los GIFs es el ultimo ejemplo de la extrema sensibilidad que rodea los derechos de propiedad intelectual en la edad del branding digital. Disney pidió retirar los GIFs de Baby Yoda, pero habría que preguntarse quién fue el "brillante" ejecutivo que terminó con una campaña publicitaria gratuita e ilimitada. Baby Yoda no es Yoda, el antiguo maestro Jedi que guió a Luke Skywalker en las películas originales de "Star Wars", sino The Child, un personaje completamente diferente, aunque de la misma raza de seres con ojos de insecto y orejas de murciélago.



Los fanáticos de Baby Yoda han estado inundando las redes sociales con memes y GIFs del personaje de una forma tan exagerada que se ha convertido rápidamente en una corriente viral. Hay cuentas de Twitter dedicadas a Baby Yoda que atraen a decenas de miles de seguidores.



Mientras Giphy y Disney arreglan cuentas, en EE.UU. los consumidores se preparan para el Black Friday. Hoy se ha anunciado que los primeros productos oficiales de Baby Yoda estarán a tiempo en las tiendas: camisetas, fundas para teléfonos, tazas, bolsos, juguetes… Tanto online como tiendas físicas, todo está listo para el desembarco comercial del personaje del año.



Los expertos en tecnología de Silicón Valley siguen maravillados con la campaña digital de un personaje que no es accesible desde la televisión a todos los consumidores y que, sin embargo, ya ha conquistado el Black Friday y el mercado navideño gracias a sus memes.