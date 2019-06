Bacardí evalúa entrarle al mezcal

Para Bacardi, el ron no basta. La firma analiza entrar a aquellas nuevas categorías en las que aún no tiene presencia, como el mezcal.Juan Piñera, director de operaciones en América Latina de la empresa, señaló que la compañía busca moverse hacia donde va el mercado, y si éste demanda mezcal, hacía allá irán.Sin embargo, por el momento solo evalúa esa posibilidad, sin no hay planes concretos para entrar en la categoría.Por ahora, la firma se enfoca en fortalecer sus marcas premium -una categoría cada vez más creciente-, como Tequila Patrón, que adquirió en 2018, aseguró Carlos Felici, director de Asuntos Corporativos de Bacardi."Patrón es el producto premium más exitoso en Estados Unidos y estamos trabajando para que sea el más importante dentro de los premium en México", dijo Piñera.La producción de Bacardí en México es en su mayor parte de tequila (con Patrón y Cazadores) y el mayor mercado para estas bebidas es Estados Unidos. De acuerdo con Piñera, alrededor de 60% de la producción es exportada. En el caso del consumo en el país, el ron es su categoría más vendida, y su producción se realiza en la planta de Tultitlán, en el Estado de México.Bacardí tiene 45% de participación de mercado en México en la categoría de ron; le sigue Appleton y Antillano, con 10% de participación cada una, según datos de Euromonitor.México representa 20% de las ventas de la empresa a nivel global, lo que lo ha convertido en el segundo mercado más importante para la empresa, después de Estados Unidos.Bacardi Limited es una firma que nació en Cuba en 1862 y, actualmente, cuenta con presencia en más de 100 países. Su marca icónica es el ron carta blanca superior, el más vendido por volumen en el mundo.Con información de Expansión