¿Backstreet Boys y NSYNC juntos en gira?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La agrupación estadunidense Backstreet Boys dejó abierta la posibilidad de emprender una gira al lado de banda NSYNC, esto luego de que termine su gira mundial titulada “DNA World Tour” que tiene fechas programadas hasta octubre de 2020.



Durante su participación en el programa del conductor de televisión Andy Cohen, Nick Carter, integrante de la famosa boy band, expresó: “Tal vez en el futuro, después de que hayamos terminado con nuestra gira mundial podamos hacer una gira con Backstreet y los cuatro, tal vez como una gira de paquete".



Pese a que originalmente NSYNC estuvo conformada por Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez y Justin Timberlake, este último es el único integrante que no ha participado en las reuniones y presentaciones que la banda ha tenido en los últimos años.



En la entrevista con el presentador, los integrantes de Backstreet Boys, Alexander McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, destacaron no haber tenido alguna rivalidad con NSYNC, y añadieron que incluso Max Martin era el productor musical de ambas agrupaciones.



“Pero mira, la situación con nosotros y NSYNC, éramos hermanos; solo estábamos en diferentes equipos. Fue una competencia saludable" puntualizó Kevin Richardson, en tanto que sobre la situación de los intérpretes de Bye Bye Bye e Its Gonna Be Me puntualizó: “Si se reunieran sería masivo, todos juntos. Claro que él (Justin Timberlake) tiene muchas cosas que hacer, su carrera de actuación y otras cosas planeadas".