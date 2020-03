Bad Bunny canta Tusa con Karol G

Escuchar Nota

“Necesito lanzarme una rumba como la que anoche se lanzó Bad Bunny, Anuel, Karol G, Natti Natasha, y toda esa gente”, “Bad Bunny y Karol G cantando Tusa es el contenido que merecemos” y “Era lo que necesitaba para seguir viva”, fueron algunas reacciones en Twitter.

En la noche del lanzamiento del álbum, Bad Bunny salió a celebrar junto con amigos, quienes también son cantantes de reguetón.El cantante hizo pública su celebración a través de Instagram, donde publicó varios videos y uno de ellos causó sensación porque el reguetonero canta, éxito deSus fans no sólo disfrutaron a la estrella decir “Todo este llanto por nada”, sino también celebraron el hecho de que haya estado acompañado por Karol G.Bad Bunny lanzó a medianoche del viernes su álbum, pero reveló la portada un día antes en el show de Jimmy Fallon.Previo a la fiesta, Bunny publicó una serie de historias en las que explicó que aunque en la portada haya un niño, no significaba que era un álbum para niños y pidió a los padres que no lo culpen por la “malcrianza” porque es un disco para “niños grandes”.