Bad Bunny llega a Fortnite y sorprende a jugadores del videojuego

.-La incorporación de, cantante puertorriqueño, se da nada menos que con el éxito del momento:Esto si sintonizas BeatBox Radio mientras los personajes manejan autos deportivos, camiones o camionetas.La canción de Bad Bunny en Fortnite ha provocado que jugadores suban a redes sociales cómo viven este momento en el videojuego.Sobre, puedes jugar mientras escuchas Amarillo de su más reciente álbum Colores.Sin embargo, no solo estos cantantes la están rompiendo en. Aquí te dejamos la lista completa de los artistas con su respectiva canción:+Drake - Toosie Slide+Ariana Grande - Stuck With U+The Weeknd - Heartless+Ayo & Teo - Rolex+A Lot, 21 Savage & J. Cole+Marshmello, Halsey - Be Kind+Dua Lipa - Don't Start Now+Cardi B - I Like It+Gunna, Lil Baby - Drip to Hard+Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care+Post Malone, Swae Lee - Sunflower+Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me+The Weeknd - Blinding Lights+Bad Bunny - Yo Perreo Sola+J Balvin - Amarillo+Ed Sheeran - Shape Of You+Drake - Gods Plan+Drake - Fake Love+Panic At The Disco - High Hopes+Marshmello, Anne Marie - Friends+Tones And I - Dance Monkey+Travis Scott - Sicko Mode+Travis Scott - Goosebumps+21 Savage - Bank Account+Roddy Rich - High Fashion+Polo G - Flex (ft. Juice WRLD)Información por Milenio