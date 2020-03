Bad Bunny propone reiniciar el 2020 cuando pase la pandemia

Escuchar Nota

"... no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en números impares", escribió Bad Bunny.

si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Ademas no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en numeros impares. — (@sanbenito) March 25, 2020

"Es el año de prueba", mencionó un cibernauta.

, y entre los eventos más sonados han sidodebido a esta situación, el reggaetonero hizo un comentario en su cuenta oficial de Twitter.Ante la posibilidad de un nuevo inicio donde la epidemia quede atrás, los cibernautas no están del todo en desacuerdo; varios mensajes en redes con temática graciosa empezaron a llenar la publicación del cantante puertorriqueño.Algunos otros dedicaron su tiempo a corregir al compositor, ya que llamó erróneamente al evento deportivo "olimpiadas"La publicación de Bad Bunny en su cuenta de Twitter oficial ya cuenta con 15 mil retweets y 72 mil me gusta.Por otro lado, el cantante de "Callaíta" y "Vete" en su cuenta de Instagram ha tratado de mantener a sus fans cómo vive día a día la cuarentena y subió un video donde se le ve jugando con sus muñecos de la película "Toy Story", del cual nunca ha escondido ser fanático y en varias ocasiones he realizado uno que otro momento donde incluye a Woody, Rex, Buzz entre otros.