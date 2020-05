Bad Bunny sorprende con lanzamiento de álbum

Escuchar Nota

Bad Bunny,, Las Que No Iban A Salir.Haciéndole seguimiento al éxito histórico que ha sido YHLQMDLG,de música.Luego de haber transcendido internacionalmente con el lanzamiento de su segundo álbum solista, YHLQMDLG,. Del mismo modo, Bad Bunny presentó otros de sus temas inéditos que no lograron entrar en sus últimos lanzamientos, y que nunca fueron previstos a ser escuchados.Como consecuencia del gran éxito de esta interacción y la alta demanda de sus fanáticos,De allí nació Las Que No Iban A Salir, un álbum de 10 temas que contienen sonidos bailables, innovadores, pegajosos y llenos de ritmos urbanos. El álbum también contiene colaboraciones con artistas como Don Omar, Jhay Cortez, Nicky Jam, Yandel y Zion y Lennox.Actualmente,y el mismo ha sobrepasado más de 1.5 billones de reproducciones en Spotify.Con información de El Vocero