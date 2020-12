Baila Cruz Azul a Pumas en el Azteca; pone pie y medio en la Final

Escuchar Nota

90+5': ¡GL de Luis Romo! El futbolista de 'La Máquina' definió ante la salida del portero y anotó su segundo gol del partido.



La Máquina prácticamente se estacionó en la Final del Guardianes 2020 tras golear este jueves 4-0 a Pumas, en el Estadio Aztecay que permitieron lo que en todo el torneo no habían sufrido: 3 goles, además de su segunda derrota en el semestre.metió el balón al área con un cabezazo, tras un rechace en tiro de esquina, que Roberto Alvarado controló y definió ante Julio González.Ese golpe de entrada tumbó a los universitarios porque al 7' Rafael Baca metió un riflazo desde fuera del área para ampliar ventaja.Pumas falló otra vez al no poder siquiera salir con balón controlado y dio pie a que el "Piojo" le dejara con la cabeza el esférico a Luis Romo para que este rematara en los linderos del área al 12' e hiciera el tercero.en casa, lo que no hacían desde la Jornada 9., pero el 4-0 fue una realidad al 95' con el doblete de Romo.De hecho Siboldi no le había ganado como técnico a Pumas tras 5 duelos, con 3 empates y 2 derrotas, con diferentes clubes