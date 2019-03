Baja calificación de México y Pemex es una ‘alerta crítica’: IP

El nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, afirmó que la intención de bajar la calificación soberana del país y de Pemex por parte de las calificadoras es una alerta crítica por lo que se debe cuidar la macroeconomía y confianza.En conferencia de prensa al término su toma de protesta como titular del organismo, Castellanos indicó que si bien aún no bajan como tal las calificaciones se debe dar un lapso de seis meses, por lo cual se pueden tomar medidas efectivas."Las están revisando, pero todavía no nos han bajado (de calificación), es decir, las ponen para que en un lapso de seis meses pudieran que disminuyó, yo creo que nos prendería los focos cuando ya las disminuyan. Ahorita es una alerta, es una alerta crítica para decir, hay que cuidar los sustentos de la macroeconomía, la confianza y sobre todo darle viabilidad a los planes de los mexicanos", afirmó.Expuso que el estado de las calificaciones de Petróleos Mexicanos también es una situación crítica; "sus niveles de endeudamiento en el caso de Pemex y un plan de negocios a mediano plazo, tiene mucho de ideológico, pero poco de financiero para poder enmendar el camino".Enoch Castellanos señaló que las huelgas ilegales en Matamoros continúan en al menos 15 empresas por lo que aseguró que hay extorsiones a los mismos huelguistas."En Matamoros siguen estando alrededor de 15 empresas en huelga, pero lo más crítico de la ciudad, es que se está violentando el estado derecho. Se están blindando los estados para que no vengan oportunistas que, por cierto, tenemos reportado que de los de los 32 mil pesos que cobran, o que pretenden que se les pague a los centros de trabajo y los colaboradores, se quieren quedar alrededor de 20 mil pesos", aseguró.Resaltó que cuando se genera una huelga ilegal o "paros locos", en donde gente ajena al centro de trabajo bloquea las entradas y no permiten a los dueños ingresar a sus instalaciones, buscando que firmen un contrato colectivo de trabajo, es un tema que se debe resolver urgentemente.