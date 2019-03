Baja de peso por salud, no para verte bien

Lo importante en el control de pesos no es verse bien, sino tener un peso adecuado y, por tanto, sentirse bien, afirmó el especialista Rodolfo Ramos Méndez.El experto de la empresa española PronoKal Group, con 10 años en México, presentó la segunda edición de la campaña “Comprometidos por un Peso Saludable”, a través de la cual promueven bajar de peso con un nuevo método.Comentó que en México siete de cada 10 personas sufren de obesidad o sobrepeso, y los principales problemas asociados a ambos son de carácter cardiovascular (hipertensión y niveles altos de colesterol) y metabólicos (diabetes), además de problemas en las articulaciones, afectaciones en vías respiratorias, alteración del sueño y trastornos renales.Afirmó que en esta nueva campaña promueven un nuevo método denominado Pnk, que su finalidad es que el paciente se sienta bien, que tenga un peso ideal y se acepte como es. Este método sólo lo puede prescribir un médico, se realiza una evaluación metabólica para conocer el peso ideal, se hacen exámenes de sangre, se brinda apoyo psicoemocional, se da asesoría para realizar actividad física y se realiza un acompañamiento de un nutriólogo.Ramos Méndez hizo énfasis que lo que buscan es que los pacientes tengan una alimentación correcta, la cual permite perder grasa, mantener músculo y no perder agua.En el primer paso se le da al paciente productos que son proteínas de alto valor biológico y verduras; en la segunda etapa se va quitando productos y se incorporan a las dietas carnes. Después se llega a una etapa denominada cetosis, que es donde el cuerpo utiliza su propia grasa como fuente de energía, no se tiene tanta hambre y la persona se siente bien.Cuando el paciente pierde más del 80 por ciento del peso, pasa a otra etapa que incluye consumo de frutas, para luego seguir con una alimentación balanceada.