Baja del consumo en EU, lo más preocupante: IMEF

Los mexicanos no solo debemos estar preocupados por el impacto económico que podría generar un posible cierre de la frontera por parte de Estados Unidos, sino por otros factores en el país vecino que ya nos están afectando.Así lo expuso en entrevista en Tele Saltillo, en el programa Despega con Chuchuy, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, quien estuvo en Saltillo para asistir la noche del martes a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del IMEF Coahuila Sureste, presidido ahora por Sergio Abner Hernández.“Claramente el presidente Trump quiere conseguir el fondeo para la seguridad en toda la franja fronteriza, lo cual no le ha sido permitido por su Congreso y eso ocasionó el cierre de Gobierno de Estados Unidos más largo de la historia, lo cual ha tenido afectaciones económicas muy serias para Estados Unidos”, expresó.Expuso que en caso de un cierre de la frontera, las afectaciones para México serían delicadas, pero se necesitaría conocer la extensión de un posible cierre para poder medir el impacto que pudiera tener en nuestra economía.“Independientemente del posible cierre de la frontera, hay otros aspectos que nos preocupan en Estados Unidos y a los que debemos estar muy atentos; estamos hablando de la desaceleración de la manufactura, del índice ISM que predice el flujo de la economía en el sector manufacturero, que ha ido a la baja.“También hay señales de debilitamiento en el consumo, en el empleo, y eso tiene consecuencia en la economía mexicana. Lo vimos hace un par de días cuando la Secretaria de Hacienda redujo el estimado del crecimiento para 2019 a un rango de entre 1 y 2 por ciento.“El IMEF estima, y esto desprendido de una encuesta realizada con más de 35 prestigiados economistas, que nuestro país va a crecer un estimado de solo 1.5% en 2019”, apuntó López Macari.Cuestionado sobre lo que necesita el país para crecer más, el presidente nacional del IMEF dijo que “esa es la gran pregunta que todos los mexicanos nos hacemos, y lo primero que necesitamos entender es que las economías emergentes crecen en promedio 5% anual, cuando las avanzadas crecen 2% anual.“Y si México es una economía emergente por qué no está creciendo 5%? Porque entre 2 y 5 hay un diferencial muy grande y esa es un área de oportunidad muy importante, pero para crecer necesitamos un sistema tributario que grave el consumo en lugar de las utilidades, que privilegie a los inversionistas, a fin de que reinviertan el dinero para generar más empleo y más riqueza”, aseguró Fernando López Macari.