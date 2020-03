Baja el precio de la gasolina en algunos estados

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Este miércoles, el precio de la gasolina tuvo una disminución en distintos estados de la República, donde el litro del combustible se vende desde los 15.79 hasta los 18 pesos.



Cabe señalar que este martes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que el desplome de los petroprecios en los mercados internacionales no afectarían los precios de las gasolinas en México.



"No necesariamente la disminución en el precio de la referencia internacional (del petróleo), se va a reflejar en los precios de los consumidores", afirmó.



Dos estaciones de gasolina del puerto de Veracruz ofrecieron en 15.79 pesos el litro de gasolina Magna, lo que generó largas filas de automovilistas.



Dos gasolineras de la avenida Rafael Cuervo, del municipio de Veracruz, sorprendieron a los habitantes al bajar a 15 pesos el litro.



La noticia se difundió en redes sociales, por lo que en pocos minutos las dos estaciones de servicio fueron abarrotadas por automovilistas.



"Regularmente en esa gasolinera siempre la dan más barata, un peso, pero ahora son tres", dijo una conductora.



Michoacán



Este miércoles, el precio de la gasolina amaneció en 17 pesos por litro en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Uruapan.



El precio del combustible bajó sorpresivamente en las gasolineras de Pemex en esta ciudad, ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana.



Como resultado, las filas de automovilistas crecieron desde temprana hora en los establecimientos ubicados en bulevar Industrial, calle Michoacán, Avenida de las Torres y Libramiento Oriente.



Hidalgo



Este miércoles, habitantes de Pachuca dieron a conocer que el precio de la gasolina había tenido una disminución considerable al encontrar el litro de combustible en 16.49 pesos.



A través de redes sociales se comenzó a difundir la baja en el precio del combustible, ya que en algunas estaciones el precio de la gasolina Magna alcanzó los 16.49, mientras que en otras, el precio fue de 16.59.



También hubo precios de 17 pesos y 18 pesos el litro; este martes todavía se alcanzaron costos de 18.80.



Despachadores de las estaciones señalaron que el precio ha fluctuado a la baja, incluso en algunas semanas la gasolina Premium ha estado por debajo de la Magna.



Sin embargo, el costo de 16 pesos no se registraba desde hace ya varios meses. Consideraron que estos costos serán pasajeros.





Con información de El Informador