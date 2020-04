Baja flujo en puentes internacionales

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El flujo de vehículos de los puentes internacionales ha bajado desde el inicio de esta contingencia, prueba de ello es que de tener alrededor de 11 mil 400 cruces diarios, se ha reducido en un 16%, ya que actualmente solamente son cerca de mil 850 vehículos los que cruzan hacia el lado americano, así lo informó el alcalde nigropetense, Claudio Bres Garza.



Indicó que dichos datos fueron proporcionados por el departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quienes también informaron que del 100% de los cruces, un 99% son ciudadanos americanos o residentes legales, mientras el 1% restante son mexicanos que atraviesan la frontera por cuestiones de salud.



“Hay un 1% que por cuestiones especialmente de salud, y no nada más me refiero a donar plasma, sino que están siendo tratados por alguna enfermedad como cáncer o algo más, no solamente en Eagle Pass, también en San Antonio; a todas estas personas se les está permitiendo el cruce”, expresó.



Señaló hay una gran colaboración entre las aduanas, ya que todos los días hay comunicación para revisar la situación del puente y a su vez compartir dicha información con el gobierno estatal y federal.



Por último, lamentó que la pandemia haya generado esta caída dramática de los flujos, sin embargo pidió comprensión y apoyo para resistir estas medidas que se están implementando.