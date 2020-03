Baja gasolina a 14.50 el litro

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- El empresario gasolinero de Múzquiz, Fidel Villarreal, dijo que “la baja en el precio de la gasolina que hasta el día de ayer estuvo a 14.50 por litro la Magna y a 17.50 por litro la Premium, obedece básicamente al precio de facturación y si hablamos a nivel global, pues entendemos que al haber menos demanda de petróleo por la contingencia del Covid-19, porque la gente y empresas se están moviendo menos, obviamente los países productores de petróleo ofrecen su producto a menor precio buscando una demanda”.



“Ese es el efecto que se está produciendo y a mí sinceramente el gusto que me da esta diferencia en precio a lo que nos están vendiendo, lo podemos ver reflejado directamente al consumidor y no sé lo está quedando el Gobierno federal, lo cual es un fenómeno diferente a otras épocas, esto en referencia al IEPS, que esta pagándose aún pero a un porcentaje mínimo”, comentó el empresario.



El IEPS antes gravaba mucho el precio de la gasolina, aún existe pero en un costo muy reducido, es el Impuesto Especial a Productos y Servicios, (IEPS) que se pagaba a 44 centavos el litro, hace algunos años y esto se aplicaba al precio por litro, pero ha ido de más a menos el subsidio y ya no se está reflejando directamente al consumidor, lo que quiere decir que el precio que ahora está pagando el consumidor es prácticamente el total del precio por litro, contemplando un impuesto muy mínimo.



Fidel Villarreal dijo que por el momento no ven problema de desabasto, que aunque no le compra directamente a Pemex, es a un productor directamente en Sabinas, y lo que sí puedo comentar es que la terminal de Sabinas, Pemex, está trabajando cuatro horas, de 7 a 10 u 11 de la mañana, la papelería está ingresando a las 7 de la mañana y trabaja lo que es el despacho pero solo hasta la 1 de la tarde.



Se ha reducido también el personal de Pemex, por la contingencia, para no tener tanta gente en las oficinas, pero en términos de desabasto aún estamos surtiendo normal, la gente esta consumiendo bastante menos y puedo comentar que la venta se ha reducido prácticamente un 30 por ciento en los últimos 10 dias, por lo que vamos a tener que dejar de comprar combustible, puesto que no se esta vendiendo y tambien al personal lo vamos a enviar a su casa, con goce de sueldo obviamnte, para que no estén sin hacer nada en las instalaciones de las estaciones de servicio y solo mantener el personal minimo necesario para dar servicio a los clientes.





A la baja



Desde el 11 de marzo empezaron a bajar los precios de la gasolina, luego de mantenerse a 19.70 por litro.



Ahora el consumidor paga 14.50 y hasta 14.29 por litro de Magna.



El litro de Premium en 17.50 y hasta 17.39 en gasolineras de Múzquiz.