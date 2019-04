Baja IMEF a 1.5% cálculo de crecimiento

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) redujo la expectativa de crecimiento de México para 2019 de 1.7 a 1.5 por ciento debido al desabasto de combustible en diversos estados, el paro de varias maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, y el bloqueo de vías férreas en Michoacán.De acuerdo con Mario Correa, vicepresidente de Estudios Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima una pérdida entre 0.30 y 0.40 de la tasa de crecimiento anual, lo que equivale a 3 mil millones de dólares.El IMEF se mantiene preocupado por la huelga de Matamoros, afirmó Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF."Si bien se está a favor de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, no se debe de afectar el desarrollo de las empresas".Con respecto al bloqueo de las vías férreas en Michoacán, el IMEF aseguró que se trata de un retroceso en el Estado de Derecho del País, por lo que se instó a la intervención de la autoridad para resolver el problema."México presenta signos de desaceleración, la producción industrial lleva tres meses consecutivos en contracción al igual que los índices de inversión.No obstante, el peso mexicano ha mantenido terreno frente dólar. La razón ha sido por el debilitamiento de la moneda estadounidense frente a la mayoría de las divisas y no la fortaleza del peso", destacó López Macari.Macari reconoció que el Gobierno mexicano apoyó al fortalecimiento del peso con el diseño del presupuesto fiscal, la recompra de bonos de Nuevo Aeropuerto Internacional de México, así como no haber regulado actividades específicas.Sin embargo, según el sector financiero, falta generar confianza entre los inversionistas por iniciativas como la de controlar el precio de las medicinas, eliminar las comisiones bancarias, usar las reservas del Banco de México para financiar infraestructura, modificar el régimen de las Afores para ser forzadas a invertir en infraestructura pública, entre otras.Además, la falta de un plan convincente para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) preocupa a inversionistas."No sólo es necesario que el Gobierno disminuya la carga fiscal, sino que debe de invertir en proyectos que generen rentabilidad. Así las calificadoras tendrán certidumbre de que pagará sus deudas", sostuvo el representante del IMEF.A nivel internacional destacó que los riesgos geológicos se han atenuado por el avance de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y prevé que el Gobierno de Donald Trump posponga la imposición de más aranceles al país asiático.Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos dejó de aumentar la tasa de referencia en el corto plazo al igual que el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Europeo.