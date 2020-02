Bajan a los Dinos Saltillo al segundo puesto

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Poco le duró el gusto a Dinos estar en la cima de la División Norte, pues los Raptors lo bajaron un día después de subir, aunque esta semana en casa las cosas pudieran cambiar, pues ambos conjuntos se enfrentan en el clásico jurásico.



Los puntos en contra marcan la diferencia entre estar en primer lugar y segundo; Raptors solo ha permitido siete en contra, mientras la Ola Morada 25.



El partido de este sábado entre Dinos y Raptors será para que uno de estos dos cuadros se afiance en la cima del Norte, tratando los locales de aprovechar la desventaja del rival, quien no cuenta con su mariscal de campo titular por una fractura, Bruno Márquez.



A pesar de eso, Raptors venció a Pioneros de Querétaro este fin de semana, teniendo como quarterback a Graham Kelly, dando un buen partido.



Para dicho encuentro Dinos deberá hacer muchos ajustes, pues los visitantes son rival peligroso; necesitan acertar más los pases, ya que Roberto “Monstruo” Vega lleva cuatro intercepciones en dos juegos, además de una bola suelta.



Otro punto a ajustar es el ataque terrestre, el cual a pesar de ser sólido no ha marcado diferencia en el marcador, ya que ninguno de sus corredores ha anotado por tierra.



La defensiva sigue como la carta fuerte, pero no puede permanecer tanto tiempo en el campo si la ofensiva no ayuda. Con Drew Davis como el máximo interceptor con tres en el torneo, el conjunto saltillense se ve fuerte a pesar de los puntos en contra.



Con todo y eso que Dinos tiene ciertas fallas, ha ganado, pero si el equipo se afianzara en todos sus departamentos seguramente sería una máquina imparable y para ello deben trabajar fuerte esta semana.